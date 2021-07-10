Спрос на опытных айтишников вырос вдвое

В мае 2021 года количество открытых вакансий для IT-специалистов с опытом работы от 5 лет составляло 1200, это 12% от всех вакансий рынка. Два года назад, в мае 2019-го, их число не превышало 600. Об этом следует из данных компании по разработке цифровых услуг GlobalLogic, сообщает UBR.

На сегодня специалисты чаще получают предложения от компаний, чем ищут работу. На одну вакансию в среднем откликается один претендент, тогда как в 2020 году было 10 кандидатов на одно предложение.

В GlobalLogic говорят, что некоторые кандидаты могут получить больше десяти предложений в день. А на решение о сотрудничестве влияет сразу несколько факторов. Главное – это репутация компании, считает четверть опрошенных IT-специалистов.

Далее идут интересные проекты и возможность роста – эти пункты отметили 20% разработчиков. Также сотруднику важно получать своевременную обратную связь, достаточное внимание к достижениям и возможности для обучения.

"Непрофессиональный менеджмент, устаревшие технологии, сложная коммуникация в команде и с заказчиком могут стать причиной отказа от сотрудничества. При этом 70% инженеров в Украине довольны проектами и работой в целом" , – рассказали в компании.

В то же время глобально большинство "айти"-специалистов чаще всего обращают внимание на языки, фреймворки и другие технологии при выборе работы. Для более половины приоритетна хорошая атмосфера в офисе и коллективе, а 45% хотят иметь гибкий и адаптивный график работы.