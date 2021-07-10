В Харькове стреляли по трамваю с пассажирами

Сегодня, 10 июля, в Харькове неизвестные устроили стрельбу по трамваю с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook﻿ мэрии Харькова.

Сообщается, что инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

"Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол" , - говорится в сообщении.

Фото: последствия стрельбы по трамваю в Харькове (t.me/police_kh_region)

В полиции отметили, что проводят проверку. По их информации, стрелял один человек, в результате повреждено стекло и двери в первом вагоне трамвая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.