Мобильным операторам повышают налоги

Крупнейшие мобильные операторы Украины выступили с резкой критикой "ресурсного" законопроекта №5600. Напомним, парламент принял его за основу 1 июня, сообщает UBR.

"Законопроект предусматривает индексацию (фактически поднятия налогов) рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% уже с 1 июля 2021 года. Цена вопроса – рост налоговой нагрузки для мобильных операторов на сумму 102,5 млн грн в год" , – заявил директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

По его словам, участники рынка "крайне негативно" оценили указанные положения. Они неоднократно обращались к правительству еще на стадии подготовки и согласования законопроекта с просьбой изъять соответствующие положения. При этом выразили надежду, что к ним прислушаются во время второго чтения законопроекта в парламенте.

В "Киевстаре" отметили, что мобильные операторы внедряют новые технологии и развивают сети на фоне значительной налоговой нагрузки. Она достигает 35% от общего рыночного оборота. Это значительно выше, чем средний аналогичный показатель в других странах Европы (21%).

При этом средний чек с одного абонента мобильной связи в Украине составляет $2,8 в месяц, что является одним из самых низких показателей в мире.

Александр Когут опроверг утверждения правительства о том, что индексация не проводилась с 2017 года.

Согласно официальным данным Государственной налоговой службы, по результатам 2017 года отрасль телекоммуникаций оплатила 10,4 млрд грн налогов. В 2018-м – 12,6 млрд грн, в 2019-м – 14,8 млрд грн, а в "кризисном" 2020 году – 15,8 млрд грн.

"То есть без всякой индексации отрасль стабильно каждый год наращивает уплату налогов на 1-2 млрд грн. При этом бизнес продолжает инвестировать" , – подчеркнул Когут.

Он отметил, что в прошлом году компания вложила 6 млрд грн, а в целом с 2015 года – более 25 млрд грн.

У оператора напомнили, что в 2019 году правительство и участники рынка подписала на инвестиционном форуме в Мариуполе меморандум.

Операторы обязались обеспечить максимальное покрытие страны услугами мобильной связи 3G/4G. А государство – гарантировало, что не допустит роста фискальной и регуляторной нагрузки на сектор мобильной связи.

Об этом же напомнили в публичных заявлениях Vodafone и lifecell, также раскритиковав "ресурсный" законопроект.