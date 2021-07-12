Ученые обьяснили, какая температура воздуха для человека самая опасная

Человек довольно тяжело переносит и слишком низкие температуры воздуха и слишком высокие. Зимой мы постоянно замерзаем и ищем способы согреться, а летом – ищем прохладу и используем любые варианты, чтобы не изнывать от жары, сообщает РБК-Украина.

Ученые провели исследование и выяснили, какая температура для живых существ на планете является оптимальной, а какая – самой опасной.

Самая комфортная температура тела

Сильная жара, которая охватывает в последнее время большую часть земного шара и держится в течении продолжительного времени, увеличивает физиологический стресс у людей, животных и даже растений. Ученые проанализировали средние температурные показатели и пришли к выводу, что самая оптимальная для всех живых существ температура – это от +17 до +24 градусов.

Какая температура самая опасная

Как объяснил профессор Сенхольд Ассенг, комфортные и опасные температурные показатели для людей, крупного рогатого скота, свиней, птиц и растений приблизительно одинаковы.

При высокой влажности умеренная тепловая нагрузка для человека начинается после +23 градусов, при низкой влажности – при +27 градусах.

"Если человека подвергают воздействию температуры выше +32 градусов при чрезвычайно высокой влажности или выше +45 градусов при крайне низкой влажности в течении долгого времени, то результат может быть фатальным" , - отмечает профессор Ассенг.

Он добавил, что при температуре выше +40 градусов, людям жизненно необходимо находиться в помещениях с кондиционированием воздуха.

Также он призвал в городах создавать более комфортные условия для жителей – здания строить по технологиям, более устойчивым к температурам, использовать изоляцию крыш и стен, более светлые и светоотражающие цвета.

А что будет с животными?

Тепловая нагрузка для животных начинается от +24 градусов при высокой влажности и +29 градусах при низкой влажности. Коровы и свиньи начинают при повышении температур страдать, хуже развиваться и расти, и надой молока, к примеру, падает на 10-20%.

Птицам комфортно при температуре от +15 до +20 градусов, а вот цыплята будут бегать спокойно почти до +30 градусов. При +37 градусах у них уже сильный тепловой стресс.

Автор: Анна Шиканова