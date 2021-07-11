Блокировка счетов: банковские ячейки должников будут вскрывать

С 6 июля в Украине в полную силу заработал приказ Минюста, который дает возможность частным и госисполнителям автоматически блокировать банковские счета должникам. Списание средств происходит строго после соответствующего решения суда. Но дело может коснуться не только средств на карте, но и ценностей в банковских ячейках, сообщает UBR.

В таком случае, если должнику заблокировали банковскую ячейку, для доступа к ней исполнителю нужно получить судебное решение. Просто так банк или исполнитель не имеет на это права. Доступ к ячейке блокируется, банк сообщает исполнителю, что она действительно есть, и уже после этого исполнитель должен обратиться в суд за разрешением на доступ.

Как пояснил адвокат, старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, в дальнейшем, если в ячейке у должника имеются определенные ценности, создается комиссия из представителей банка, исполнителя, непосредственно должника и взыскателя. И лишь в их присутствии банковская ячейка открывается.

"Если там находятся средства, их пересчитывают. И тогда исполнитель, уже своим постановлением, также накладывает на них арест. Если же активы неденежные, то они (если не хватает денег на погашение долга) арестовываются и выставляются на аукцион. Правда, перед этим для их оценки созовут экспертизу" , – поясняет юрист.

Речь может идти о картинах, коллекциях монет, ювелирных изделиях и прочем. Все такие активы перед торгами отдаются на ответственное хранение либо самому должнику, взыскателю или банку. Устанавливается оценка этих ценностей, после чего "пускается с молотка", добавил Кравец.