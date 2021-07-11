На окраине Киева перевернулась маршрутка с пассажирами

В Киеве на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутки. В результате есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского района Киева Татьяна Мельник в комментарии.

Отметим, что маршрутка перевернулась. Причины пока неизвестны.

По словам пресс-офицера, количество пострадавших уточняется, но всем им уже оказана медицинская помощь.

На месте ДТП много скорых, приехали патрульные и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Анастасия Рокитна