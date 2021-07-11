Названо самое опасное мороженое в летнюю жару

Медики выяснили, что некоторые виды мороженого особенно опасны в летнюю жару. Оказалось, что употребление такого продукта может вызвать проблемы со здоровьем, сообщает РБК-Украина.

Самое опасное мороженое

По словам медиков, особую опасность представляет мягкое мороженое, которое выдавливают из автоматов. Срок годности такого продукта - максимум 30 часов, но на деле торгуют таким мороженым около 2-3 недель.

В таком молочном продукте быстро заводятся патогенные бактерии. Самая коварная из них - сальмонелла, отравление которой может отправить вас в больницу.

Правильно выбираем мороженое

С порционным мороженым из морозильной камеры тоже нужно быть бдительным. Врачи советуют обратить внимание на состав такого продукта - чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше.

Кроме того, в такое мороженое добавляют консерванты, чтобы продлить срок его годности.

Что еще нужно знать о мороженом:

Обязательно смотрите на срок годности.

Проверьте, не поддавалось ли оно повторной заморозке - пачка не должна быть примятой, внутри не может быть льда.

Полезный лайфхак: всегда берите пачку изнутри морозилки (не верхнюю), так как она сильнее заморожена и не растает так быстро.

Сколько мороженого можно съесть без вреда и кому от него лучше отказаться

В среднем рекомендуется около 100 граммов мороженого приблизительно два раза в неделю.

Мороженое холодное, поэтому если у вас "слабое" горло, будьте осторожны с лакомством.

Диабетикам и людям с избыточным весом от мороженого лучше отказаться совсем, чтобы не усугубить проблему.

Если у вас есть проблемы с переносимостью лактозы, лучше откажитесь от молочного продукта.

Автор: Светлана Мащенко