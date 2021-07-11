Пандемия заставила банки изменить формат работы

В условиях пандемии в банковском секторе изменился формат работы для сотрудников, сообщает UBR.

В частности, банкиры внедрили дистанционную организацию труда и постепенно переходят на гибридный вариант, пишет Finclub﻿ со ссылкой на результаты круглого стола.

По словам зампредседателя правления Укргазбанка Тамары Савощенко, они перевели за две недели на дистанционную работу 1,5 тыс. сотрудников, которые не взаимодействуют с клиентами.

"Базовым режимом для нас будет гибридный формат… Если у нас человек 80% времени работает дома, а 20% – в офисе, то он работает удаленно… И мы для людей персонализированные места не создаем. Для них обезличенные рабочие места" , – подчеркнула﻿ Савощенко.

Кроме того, она добавила, что гибридный формат является оптимальным и для работодателя, и для сотрудников.

Со своей стороны, зампредседателя правления Кредобанка Олег Нога указал, что в учреждении и ранее практиковали дистанционную работу. Поэтому на время пандемии в банке были безопасные каналы связи и техника. В первые дни более половины главного офиса начали работать дистанционно. Теперь в банке также создают специальные рабочие места по принципу коворкинга.

С началом пандемии половина офиса ТАСкомбанка также работала удаленно, для этого сотрудники подписали договоры.

"На текущий момент на месячной основе руководители и сотрудники формируют графики гибридной работы – когда в офисе, а когда отдаленно" , – отметил директор по управлению персоналом ТАСкомбанка Вадим Зелиниченко.

При этом в Банке Кредит Днепр решили, что полностью удаленная работа будет неэффективной на фоне смены руководства в августе прошлого года. Поэтому около 80% работников работали и работают в офисе. Но каждый сотрудник может несколько дней в месяц трудится дистанционно, добавила HR-директор Банка Кредит Днепр София Чучупак.

"Мы планируем переходить на гибридный формат работы, и уже офисы для новых сотрудников оборудуем на основе модели, когда ты приходишь и занимаешь свободный стол, забронированный за несколько дней до этого" , – рассказал Чучупак.

Напомним, большинство украинских компаний спустя полтора года пандемии решили вернуть своих сотрудников в офисы. Остальные – могут принять такое решение в ближайшее время.