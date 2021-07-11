Пандемия заставила банки изменить формат работы
В условиях пандемии в банковском секторе изменился формат работы для сотрудников, сообщает UBR.
В частности, банкиры внедрили дистанционную организацию труда и постепенно переходят на гибридный вариант, пишет Finclub со ссылкой на результаты круглого стола.
По словам зампредседателя правления Укргазбанка Тамары Савощенко, они перевели за две недели на дистанционную работу 1,5 тыс. сотрудников, которые не взаимодействуют с клиентами.
"Базовым режимом для нас будет гибридный формат… Если у нас человек 80% времени работает дома, а 20% – в офисе, то он работает удаленно… И мы для людей персонализированные места не создаем. Для них обезличенные рабочие места", – подчеркнула Савощенко.
Кроме того, она добавила, что гибридный формат является оптимальным и для работодателя, и для сотрудников.
Со своей стороны, зампредседателя правления Кредобанка Олег Нога указал, что в учреждении и ранее практиковали дистанционную работу. Поэтому на время пандемии в банке были безопасные каналы связи и техника. В первые дни более половины главного офиса начали работать дистанционно. Теперь в банке также создают специальные рабочие места по принципу коворкинга.
С началом пандемии половина офиса ТАСкомбанка также работала удаленно, для этого сотрудники подписали договоры.
"На текущий момент на месячной основе руководители и сотрудники формируют графики гибридной работы – когда в офисе, а когда отдаленно", – отметил директор по управлению персоналом ТАСкомбанка Вадим Зелиниченко.
При этом в Банке Кредит Днепр решили, что полностью удаленная работа будет неэффективной на фоне смены руководства в августе прошлого года. Поэтому около 80% работников работали и работают в офисе. Но каждый сотрудник может несколько дней в месяц трудится дистанционно, добавила HR-директор Банка Кредит Днепр София Чучупак.
"Мы планируем переходить на гибридный формат работы, и уже офисы для новых сотрудников оборудуем на основе модели, когда ты приходишь и занимаешь свободный стол, забронированный за несколько дней до этого", – рассказал Чучупак.
Напомним, большинство украинских компаний спустя полтора года пандемии решили вернуть своих сотрудников в офисы. Остальные – могут принять такое решение в ближайшее время.