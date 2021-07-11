УЕФА может увеличить количество участников ЧЕ
УЕФА изучает вариант с расширением чемпионата Европы до 32 участников, сообщает УНИАН.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с процессом.
Отмечается, что УЕФА "воодушевлен успехом чемпионата Европы в этом году" и в связи с этим может вновь расширить турнир.
Еще одной причиной для такого решение является "нормализация" формата финального турнира - при нынешнем формате неудобным является выход в плей-офф четырех лучших команд, занявших третьи места на групповом этапе.
Данное решение может быть принято до конца 2023 года, а изменения в формате турнира в таком случае вступят в силу с 2028 года.
Отметим, что под эгидой УЕФА выступает всего 55 сборных. При расширении турнира квалификация практически потеряет смысл. Ее формат может быть пересмотрен - например, могут появиться предквалификационные турниры, или же путевки на Евро могут разыгрываться в рамках Лиги наций.
Напомним, что чемпионат мира по футболу, начиная с 2026 года, будет расширен с 32 до 48 команд.
Расширение Евро: что было раньше
- До 1980 года в финальной части чемпионатов Европы участвовало только четыре сборные, с 1980 по 1992-й - восемь сборных.
- Формат с 16 участниками был введен на Евро-1996 и прожил до Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.
- С 2016 года турнир по инициативе экс-президента УЕФА Мишеля Платини был расширен до 24 команд.