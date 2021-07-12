Зарплата от 35 тысяч без высшего образования: вакансии
В Украине специалисты без высшего образования могут зарабатывать от 35 тыс. грн в месяц. Такие вакансии есть, к примеру, для водителей, заведующих складам и курьеров, сообщает Обозреватель.
К примеру, водитель с собственным грузовым авто может зарабатывать до 35 тыс. грн. Такая вакансия открыла для доставки питьевой воды, следует из данных кадрового портала work.ua. Требования:
- ответственность, порядочность, хорошая физическая форма;
- опыт работы в службах доставки является преимуществом;
- знание Киева.
"Обязанности: доставка и экспедирование питьевой воды 18,9 л. клиентам компании – домохозяйствам и организациям в городе Киев", – говорится в объявлении.
Такую же зарплату могут получать прорабы.
Среди требований: опыт работы в строительстве, водительское удостоверение категории С. Условия работы: 5 через 2.
Также зарплату до 35 тыс. грн обещают курьерам с собственным транспортом. В объявлении соискателю предлагают:
- доставлять небольшие заказы (до 9 кг);
- исследовать свой город;
- самому решать, когда доставлять – вам нужен только приложение на смартфоне;
- радиус доставки курьеров ограничен, а это значит, что не нужно будет осуществлять доставку из одного конца города в другой.
Отметим, количество вакансий для рабочих специальностей в Украине растет. При этом для украинцев с высшем образованием предложений значительно меньше.