Проверка авто по VIN-коду в государственной базе: плюсы и минусы

С 1 июля проверить уникальный идентификационный код (VIN) автомобиля в Украине можно бесплатно и быстро, сообщает UBR.

Министерство внутренних дел опубликовало данную информацию в форме открытых данных. Правда, пока – только по более 820 тыс. транспортных средств, зарегистрированных с 1 января 2021 года. Власти пообещали расширить перечень за счет исторических данных, начиная с 2013 года.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, кому пригодится новый функционал. По его словам, владельцы станций техобслуживания смогут убедиться, что не имеют дела с угнанным или нелегально ввезенным в Украину автомобилем. По его словам, в скором времени "каждый желающий сможет проверить авто в считанные секунды".

Полезное нововведение или PR

Мнения опрошенных экспертов по поводу новации властей разделились. В Федерации автопрома Украины (ФАУ) заявили, что открытие данных о VIN-кодах должно упростить проверку автомобиля перед покупкой, ведь не нужно будет задействовать дополнительные ресурсы для получения информации относительно автомобиля.

"Наличие такой информации в свободном доступе может обезопасить покупателя от приобретения автомобиля, ввезенного в Украину нелегально, и усложнит схемы мошенничества" , – подчеркнули в этой организации.

Представители ФАУ отметили, что со временем разница между государственным и коммерческим сервисом должна исчезнуть, главное при этом – "наличие полной и объективной информации".

Руководитель проекта "Авто24" Сергей Матусяк раскритиковал новый государственный сервис. По его словам, для того, чтобы что-то найти, на нем нужно скачивать и изучать более десятка эксель-таблиц. Частные сервисы реализовали функционал намного удобнее.﻿

Судебный эксперт Виталий Добровольский уверен, что тот, кто приобретает автомобиль, должен быть заинтересован в проверке VIN-кода. Например, в Польше и Литве не проверяют VIN-код, ограничиваясь внешним осмотром.

"У нас немного тщательней смотрят авто, потому что, как говорится, воруют машины в Европе, а находим, что они краденные – мы" , – поделился он своими наблюдениями.

По его словам, в Украине воры "перебивают" номера (VIN-коды) так, что иногда даже эксперты не в состоянии обнаружить подмену.

"Каждый человек, который покупает машину для себя, должен настаивать, чтобы была проведена экспертиза" , – подчеркнул Виталий Добровольский.

Отметив, что иногда только по прошествии нескольких лет автовладелец может узнать, что его машина – краденная.

По его словам, никогда сторона, которая осматривала автомобиль, не признает свою ответственность. Потому что: а) могли не увидеть; б) машину могли подменить – бывают и такие случаи. То есть это когда существуют несколько машин – Виталий Добровольский встречал восемь – с одинаковыми параметрами. Когда одинаковые номера, модели, цвета, но техпаспорта – разные. Естественно, что оригинальный – только один автомобиль, все остальные – поддельные.

По мнению судебного эксперта, в Украине уже сейчас одна из лучших систем учета автомобилей. Зарегистрированную в Виннице машину легко можно "увидеть" и в Закарпатье.

Как найти машину-"двойника"

"Двойника" можно "выловить" только тогда, когда кто-то обратится – случится какое-то ДТП или произойдет арест. До тех пор они разъезжают себе спокойно.

"Есть случаи анекдотические, когда человек едет и перед собой видит "свою" же машину. Он вызывает полицию и уже полиция разбирается, где чья машина" , – рассказал он.

Виталий Добровольский посоветовал не покупать "машины по доверенности", назвав этот механизм "одним из путей легализации "двойников" и поддельных автомобилей".

Потратив 2,5-3 тыс. грн на "серьезную экспертизу", автовладелец четко будет знать, какую машину он приобретает. Иначе, отметил он, можно привести много примеров, когда покупатель приобрел автомобиль "не совсем чистый". При этом пройдя все ступени – таможню, пограничников, экспертов, регистрацию. Но через несколько дней оказывается, что "машина – левая". И тогда горе-автовладелец сталкивался с проблемами, которых можно было бы избежать в самом начале покупки.