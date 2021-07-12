Соглашение об ассоциации: как Украина будет менять торговлю с ЕС

Открытие рынка Европейского союза не смогло заместить для Украины потерю российского рынка: отечественные экспортеры до сих пор сталкиваются с ограничениями и квотированием при продаже товаров в ЕС, неравными условиями по сравнению с местными игроками, протекционизмом и административным прессингом, сообщает UBR.

Последнее связано, среди прочего, с восприятием Украины не как участника европейского пространства, а как конкурента, наподобие Китая. К такому выводу пришли украинские власти. Но они сейчас стремятся изменить ситуацию.

Для этого наступили оптимальные обстоятельства – в этом году, спустя пять лет после вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации (1 января 2016 года), Украина получила возможность пересмотреть ее условия, для чего уже активно ведет переговоры с западными партнерами.

Проблема квот: не знали, что такое сорбитол, но утвердили на экспорт

После подписания Соглашения об ассоциации (СА) украинские производители частично переориентировались на европейский рынок. После просадки в коронакризисный год украинский экспорт в ЕС стал восстанавливаться в первом полугодии 2021-го.

За прошедшие 6 месяцев украинские компании отправили в Европу продукции на $12,3 млрд, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года, по итогам которого Украина добилась исторического рекорда по объемам экспорта ($20,5 млрд).

Как сейчас, так и до коронакризиса, Украина на 2/3 продавала в Европу сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью. В 2019 году 12,9% украинского экспорта в ЕС составила кукуруза – зерна, муки и гранул из нее было продано в Европу на $2,56 млрд.

Соглашение об ассоциации способствовало сельскохозяйственному экспорту из Украины, так как им вводился частичный беспошлинный режим для такой продукции. С 2017 года украинские производители стали получать годовые и квартальные квоты на 40 товарных позиций. В их числе: кукуруза, пшеница, свинина, баранина, яблочные и виноградные соки, мед, обработанные томаты, сахар, крахмал.

Однако, как оказалось, "добытые" украинскими переговорщиками квоты были явно недостаточными для ряда экспортных статей. В то же время другие производители предоставленной им возможностью для беспошлинного ввоза так и не воспользовались.

На кукурузу ЕС в 2019 году выделил по квоте 1,175 млн т – эту норму отечественные агрокомпании превысили в 12 раз, отправив на Запад 15,245 млн т кукурузного зерна, муки и гранул. Та кукуруза, которая поставлялась сверх квоты, была обложена пошлиной в €94/т (зерно) и €173/т (гранулы, мука).

С аналогичной проблемой сталкиваются украинские производители натурального меда, яблочных и виноградного соков, квоты на которые Украина исчерпала в этом году уже в январе. По крахмалу, обработанному крахмалу и солодовому крахмалу отечественные производители просто не могут осуществлять экспорт сверх квоты из-за "заградительного" характера пошлин.

Но по еще 8 беспошлинным позициям экспорт в ЕС так и осуществлялся. Например, мясо, кроме птичьего, – говядина, баранина, свинина – не было разрешено к ввозу в Евросоюз.

По словам главы комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, часть нефункционирующих квот Украине "навязали" при подписании соглашения, а на часть власти согласились "по недосмотру". Теперь же украинская переговорная группа должна добиться повышения актуальных для Украины квот, в том числе и за счет устранения неиспользуемых, считает депутат.

Согласно объяснениям участвовавшего в подготовке текста СА заместителя министра экономики – торгового представителя Тараса Качки, которые он привел во время слушаний в комитете экономического развития ВР, одна из неиспользуемых квот – на сорбитол (пищевая добавка, часто применяется как заменитель сахара) – была введена из-за поступившего в переговорного группу запроса, хотя никто в ней не знал, что такое сорбитол.

Практически не использовали украинские экспортеры и квоту на поставки сигарет и сигар. Но тут дело в том, что производители не "вписываются", пояснил Качка, в правила ЕС по происхождению товара – ведь все сигареты сделаны в Украине из иностранных ингредиентов.

"Украина для ЕС – скорее Китай, чем часть Европы"

Впрочем, основная проблема экспорта в ЕС, полагает Качка, – не низкие квоты и пошлины, а регуляторные ограничения, накладываемые в Европе на украинских производителей пищевой и с/х продукции.

"Нас, к сожалению, Евросоюз и европейская индустрия трактует так же, как Китай. Мы скорее конкурент, чем часть европейского пространства. Отсюда появляются антидемпинговые пошлины, защитные меры. Особенно в сельском хозяйстве – там больше регуляторные ограничения. Поэтому нам нужно больше взаимного признания по нетарифным вещам. Как это было по семенам. Пять лет бились – добились" , – напомнил торгпред о снятии ЕС запрета на импорт зерновых семян из Украины в конце 2020 года.

Евросоюз, продолжительное время отвергая, тогда наконец признал украинскую систему сертификации семян. Но и сейчас на различные сертификационные "нетарифные" препятствия экспорта в ЕС жалуется множество наших поставщиков.

По данным опроса Федерации работодателей Украины, приведенных в исследовании CMD о торговых перспективах Украины и ЕС, треть респондентов из числа украинских предприятий (всего в опросе поучаствовала 31 компания) основными барьерами для поставок в Европу указала санитарные и фитосанитарные ограничения, сложные правила лицензирование импорта. Только 13% – квоты.

По мнению Качки, устранить эти ограничения вполне реально. Для этого нужно стать "понятней" для ЕС и доказать, что "Украина – не цунами, которое сметет всех европейских фермеров, а – партнер".

Сложнее – добиться равных финансовых условий для украинских и европейских компаний, а также отменить пошлины для промышленности.

Из-за квот ЕС можно пойти в суд

Проблемы с защитой интересов отечественных промышленников, особенно в транспортном секторе, возникают потому, что страны ЕС ставят для них искусственные препоны.

"Де-юре никаких барьеров нет – бери и торгуй" , отмечал торгпред Качка, сетуя, что этого не происходит. Как пояснял глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха, по факту у украинских компаний отсутствует доступ к европейскому рынку госзакупок – украинские транспортные компании, вроде производителя трамвайных вагонов "Татра-Юг", хоть и побеждают на тендерах в странах ЕС, но "местные органы оспаривания" затем выносят решение в пользу занимающих второе место европейских компаний.

Преимущества производители из ЕС получают не только за счет "административных" методов. Как отметил Тарас Качка, по сравнению с европейской системой госзащиты, отечественная, представленная Экспортно-кредитным агентством (ЭКА), находится в зачаточном состоянии.

Подобные агентства обычно располагают широким функционалом для продвижения своих производителей на иностранные рынки, включая льготное кредитование, предоставление гарантий на поставку товаров, страхование и перестрахование политических и экспортных рисков.

Однако украинское ЭКА, по договоренностям с МВФ, может помогать компаниям только страхованием, – в фонде считают, что "предоставление гарантий и частичная компенсация процентной ставки не могут осуществляться за счет госбюджета" , говорится в исследовании CMD.

Поддержку европейские компании имеют и благодаря различного рода субсидиям, которые снижают конкурентоспособность украинской продукции не только в Европе, но, отмечали для исследования CMD в АО "Молочный Альянс", и на родине. Так, стоимость предназначенного для летнего экспорта сливочного масла компании составляет $5 тыс./т, в то время как польского – $3,5 тыс./т. С 2003 по 2018 год Польша получила из бюджета €29 млрд на развитие молочной отрасли.

Вместе с тем Евросоюз для защиты своего бизнеса прибегает и к прямому протекционизму, считают украинские власти. Наиболее обсуждаемый пример этого проявился на рынке металлопроката. 29 июня Еврокомиссия, вне рамок СА, продлила до 2024 года действие импортных квот на 12 категорий такой продукции – превышая их, украинские компании сталкиваются с 25% пошлиной.

Будем поставлять не зерно, а электробусы

Все эти вопросы – пересмотр квот, снижение пошлин, снятие регуляторных ограничений, получение права на предоставление Украиной субсидий для отечественных производителей, отмена односторонних пошлин для промышленного сырья – будут обсуждаться во время переговоров по пересмотру соглашения.

Окончания переговоров, правда, следует ждать нескоро. По прогнозу вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, только первый раунд обсуждений, на котором еще не будет обсуждаться квотирование, будет завершен этой осенью.

Пересмотр условий документа должен быть довольно долгим, указал политэксперт Антон Кучухидзе, напомнив, что работа над соглашением, подписанным в 2014 году, началась еще в 2007. Однако Кучухдзе полагает, что в итоге результат переговоров может оказаться позитивным для Украины.

"Значительный прогресс был достигнут в октябре 2020 года во время визита Зеленского в Брюссель, когда был саммит Украина-ЕС. Был подписан двусторонний документ, то есть закреплено, что пересмотр – не только "хотелка" Украины, но необходимость этого признает и ЕС. Хотя это не значит, что переговоры будут легкими, но, вероятно, европейцы подвинутся в вопросе квот. Это может быть и политическим решением для поддержки Украины" , – считает Кучухидзе.

Но даже если Украина сможет улучшить условия для отечественного сырьевого экспорта, в конечном счете он столкнется со спадом спроса в Европе и в дальнейшем не будет расти. Эти выводы сделаны в исследовании CMD Ukraine.

Хотя, согласно приведенным расчетам, у Украины еще сохраняется экспортный потенциал по наиболее поставляемым группам товаров, в целом он ограничен – по той же кукурузе нереализованный потенциал поставок в ЕС составляет $244 млн.

В целом от расширения доступа на рынок ЕС отечественные производители зерновых, подсолнечного масла, ЖРС и черных металлов получат только краткосрочный позитивный эффект и вскоре полностью насытят своей продукцией страны ЕС.

Тем не менее, говорят аналитики, возможность для наращивания поставок есть у украинских высокотехнологических предприятий, в частности, в сфере машиностроения – ежегодно ЕС на приобретение техники тратит порядка $120 млрд, указал нам глава правления CMD Ukraine Игорь Гужва.

Несмотря на то, что ранее из украинской машиностроительной продукции в Европу главным образом попадали провода для автомобилей, производимые местными филиалами европейских концернов, Гужва считает, что наиболее перспективным украинским направлением в данной отрасли является готовый общественный пассажирский транспорт – трамваи, троллейбусы, электробусы, – а также легковые электромобили.

"В Украине – огромное количество компаний, которые могут делать трамваи, троллейбусы, автобусы. Нам не нужно начинать с нуля. Они представлены на выставках, уже есть готовая продукция. Тем более эту нишу мы можем прокачать сами на с﻿ебе – у нас есть собственный спрос на коммунальный транспорт. Также значительный экспортный потенциал имеют комплектующие для такого транспорта" , – говорит Гужва.

Поможет украинским автокомпаниям закрепиться на еврорынке сделка Green Deal, согласно которой экономика Евросоюза должна стать низкоуглеродной. К 2035 году, отметил вице-президент украинского подразделения Европейской электромобильной ассоциации (AVERE) Владислав Притоманов, ЕС должен отказаться от ДВС в пассажирском и общественном транспорте – соответственно, и увеличить производство электромобилей.

Притоманов анонсировал открытие производственных мощностей европейских предприятий на территории Украины уже в 2021-2022 году. По его словам, AVERE уже ведет соответствующие переговоры с "несколькими десятками" электромобильных компаний, которые заинтересованы в том, чтобы перенести производство в страну с дешевой рабочей силой, но которая будет ближе к ЕС относительно Китая.