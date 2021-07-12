Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ ожидается продолжение тихой, сбалансированной торговли в узком диапазоне, которую мы наблюдали в прошлую пятницу.

Между покупателями и продавцами продолжит сохраняться баланс, поэтому резкие колебания – маловероятны. В случае же, если возникнет перекос в ту или иную сторону, Национальный банк всегда оставляет за собой право вмешаться в ход торгов и отреагировать интервенцией на покупку или на продажу.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,25/27,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Курс доллара в обменниках Киева на выходных опустился до 27,25, местами даже до 27,24 гривен. Сегодня продажа будет стартовать с 27,25-27,26 гривен. Далее все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: наличный рынок будет чутко улавливать любые новости оттуда. Впрочем, и на наличном рынке сегодня никаких резких движений мы не предполагаем, а изменения ценника будут сведены до минимума.

Евро на рынке FOREX в пятницу продолжил рост, начавшийся в четверг, и смог подняться до отметки 1,1879 доллара. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,1864-1,1879 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 32,30-32,33 гривны. Сегодня утром евро будут продавать по той же цене. Далее все будет традиционно зависеть от двух факторов: ситуации на мировых рынках и поведения наличного доллара. Наличный евро может подорожать еще на 2-3 копейки.

Российский рубль в прошлую пятницу продолжил коррекцию после сильного падения накануне и укрепился к американскому доллару с 74,80 до 74,20 рублей за доллар. Утром понедельника видим, что рубль совершает резкие движения между уровнями 74,25 и 74,55 рубля за доллар. В Киеве наличный рубль на выходных продавали по 3,66-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене. Если же рубль в мире сможет улучшить свое положение, возможен рост цены наличного рубля до 3,72-3,73 гривен.