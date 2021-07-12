Задержан предполагаемый организатор убийства президента Гаити

Начальник полиции Гаити Леон Шарль объявил об аресте подозреваемого в организации убийства президента Жовенеля Моиза, сообщает NEWSru.co.il.

В официальном заявлении было названо имя задержанного: Кристиан Эммануэль Санон. Однако при этом не было приведено никаких подробностей по поводу личности этого человека.

По словам Леона Шарля, при обыске по месту проживания Санона полиция нашла шляпу с логотипом Управления по борьбе с наркотиками США, 20 коробок с патронами, детали огнестрельного оружия, четыре автомобильных номера Доминиканской республики и переписку с неизвестными лицами.

Сообщается также, что сразу после убийства президента исполнители первым позвонили Санону.

Установлено, что Санон связывался с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США, которая вероятно организовала вербовку бывших колумбийских военных, совершивших убийство президента.

Известно также, что Кристиан Эммануэль Санон прибыл в Гаити частным рейсом в сопровождении нескольких колумбийцев, которых он нанял для обеспечения собственной безопасности.

Шарль заявил, что мотивы преступления очевидно были политическими.

Ведется розыск еще двух предполагаемых организаторов убийства президента, которые контактировали с Саноном.

В ночь на 7 июля группа вооруженных людей пробралась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза. Президент был убит. Нападавшим удалось скрыться. Но вскоре большинство из них были задержаны или убиты при попытке ареста.

Судя по публикуемым данным, уроженцы Гаити Джеймс Солаж и Жозеф Венсан были привлечены в качестве переводчиков. На допросе они заявили, что им говорили, что планируется арест, а не убийство президента. Кроме того, они сообщили, что прибыли на Гаити около месяца назад, а остальные наемники к тому времени уже несколько месяцев находились в стране.