В США пока не рекомендуют третью дозу вакцины от COVID-19

Американцы не требуют укола-усилителя вакцины от COVID-19. Об этом заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает Голос Америки.

"Опираясь на информацию, которую мы имеем, Центры по контролю и профилактике заболеваний и Федеральная Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами заявляют, что мы не должны давать людям" третьего "укол вакцины, усилитель, который добавляют к вакцине из двух доз или одной дозы" , – сказал Фаучи в интервью CNN.

По словам Фаучи, американские ученые продолжают изучать, нужен ли усилитель вакцины. Он не исключил, что в будущем правительство США может изменить рекомендации.