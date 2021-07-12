В Украине ожидаются сильные грозы: штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, 12-14 июля в некоторых регионах Украины ожидаются сильные грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в период с 12 по 14 июля в западных, северных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать относительно сухая погода﻿, в связи с этим объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, днем 12 июля прогнозируется, что во всех областях Украины, кроме Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской и Ровенской пройдут дожди с грозами, также объявлено о I уровне опасности.