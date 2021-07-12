Проблема мигрантов из Беларуси коснулась Польши

На прошлой неделе пограничная служба Польши задержала около 100 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью - об этом, ссылаясь на слова представительницы Пограничной службы Польши Анны Михальской, сообщают иностранные СМИ.

Для сравнения, в течение первых шести месяцев 2021 на этом участке границы было задержано небольшое количество - 148 человек. В 2019 году на белорусском участке было задержано 20 человек, которые пытались незаконно пересечь границу, а в 2020 году - 122.

Также в ведомстве отмечают, что среди задержанных доминируют граждане Афганистана - люди массово покидают страну, спасаясь от войны.

В представительстве считают, что увеличение масштабов незаконных переходов границы является результатом действий белорусских властей, которые помогают организовать транзитные каналы из Ирака.

Сейчас, в основном, проблема мигрантов касается Литвы. Литовские власти уже привлекли к решению проблемы Еврокомиссию. Сотрудники агентства охраны границ ЕС Frontex находятся в Литве уже несколько недель. Литва также решила выделить 41 млн евро на строительство ограждения на границе с Беларусью.

По последним данным на 9 июля, на литовско-белорусской границе задержали 1546 человек.