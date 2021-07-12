Ребрик в сетчатом монокини восхитила аппетитными формами

Лилия Ребрик регулярно балует подписчиков свежими постами. Летом звезда решила не оставлять поклонников без одновременно горячего и актуального контента, сообщает РБК-Украина.

Так, соблазнительная теледива показала в Instagram фото из бассейна. Лилия позирует в черном слитном купальнике с пикантной сетчатой вставкой в области декольте – сквозь прозрачную ткань можно рассмотреть роскошный бюст ведущей. Пляжный наряд подчеркнул ее волнительные изгибы и аппетитные подтянутые формы.

фото: instagram.com/liliia.rebrik

Автор: Ольвия Агаркова