Продажа Glusco отменяется: Socar прокомментировала покупку украинских АЗС
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, которая является владельцем сети АЗС Socar, опровергла распространенную информацию о покупке компании Glusco, сообщает UBR.
"Недавние сообщения СМИ о приобретении Socar АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности", – указывает компания.
Примечательно, что никаких других подробностей и комментариев Socar не предоставил.
Похожую информацию 10 июля опубликовал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку одной из коммерческих структур", – написал он в Facebook.
В самой Glusco также накануне заявили, что смена собственника пока является неподтвержденной информацией. Поскольку суд запретил компании официально осуществлять такие сделки.