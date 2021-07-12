Продажа Glusco отменяется: Socar прокомментировала покупку украинских АЗС

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, которая является владельцем сети АЗС Socar, опровергла распространенную информацию о покупке компании Glusco, сообщает UBR.

"Недавние сообщения СМИ о приобретении Socar АЗС Glusco в Украине не соответствуют действительности" , – указывает компания.

Примечательно, что никаких других подробностей и комментариев Socar не предоставил.

Похожую информацию 10 июля опубликовал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку одной из коммерческих структур" , – написал он в Facebook.

В самой Glusco также накануне заявили, что смена собственника пока является неподтвержденной информацией. Поскольку суд запретил компании официально осуществлять такие сделки.