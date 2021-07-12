В Венгрии хотят построить китайский университет

Заброшенный участок на берегу реки Дунай в Будапеште хотят превратить в китайский университет, пишут иностранные СМИ.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана объявило о неоднозначном плане открытия престижного Шанхайского университета в 2024 году, финансирование которого, по всей видимости, должны покрыть венгры. Оппозиция Орбана в связи с этим уже готовится к попытке свергнуть правящую партию на всеобщих выборах в следующем году.

Предлагаемый кампус университета станет серьезной проблемой. В частности, деньги налогоплательщиков будут использованы в интересах Коммунистической партии Китая, а кампус будет построен на земле, предназначенной для доступного жилья для примерно 10 000 венгерских студентов.

Тысячи протестующих вышли на улицы Будапешта в прошлом месяце, чтобы выступить против этого плана.

Основным камнем преткновения для критиков университетского плана является стоимость, которая, как сообщается, превышает бюджет всей системы образования Венгрии. Согласно документам, полученным агентством журналистских расследований Direkt36 , проект обойдется примерно в 1,5 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов).

Отметим, что согласно опросу либерального аналитического центра Republikon Institute, две трети венгров выступают против плана постройки университета.