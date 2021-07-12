Том Круз пришел на игру Уимблдон с предполагаемой возлюбленной

Том Круз и его коллега по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл вместе посетили матч Уимблдона. Слухи о том, что у них роман, появились еще в прошлом году, сообщает Сегодня.

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Роман Тому Крузу с его коллегой по фильму "Миссия невыполнима 7" Хейли Этвелл приписывают с прошлого года, когда начались съемки боевика. Накануне они вместе появились в Лондоне на игре Уимблдонского турнира.

Многие восприняли этот выход звезд как подтверждение их романтических отношений. Но, учитывая, что вместе с Крузом и Этвелл была актриса Пом Клементьефф, которая тоже снимается в шпионском фильме, напрашивается вывод, что это может быть отличным промо к "Миссии".

Пом Клементьефф, Том Круз и Хейли Этвелл в Лондоне / Фото: Getty Images

Том Круз из тех селебритис, которые тщательно скрывают свою личную жизнь. Потому возможный роман с Этвелл – это первое серьезное увлечение актера, о котором стало известно широкой публике после расставания Круза с Кэти Холмс в 2012 году.

Том Круз и Хейли Этвелл на съемках "Миссия невыполнима 7" / Фото: instagram.com/wellhayley

Ни Хейли, ни Том не спешат подтверждать или опровергать слухи о "химии" между ними. Однако источник рассказал изданию The Sun, что актеры нашли общий язык с первого дня знакомства и очень сблизились.

Что известно о новой (возможной) девушке Тома Круза

Хейли Этвелл – британка. Ей 39 лет. Широкую известность актрисе принесла работа в фильмах студии Marvel о Капитане Америка, где она сыграла агента Пегги Картер, а также после выхода в 2015 году сериала о ее выдающейся героине – "Агент Картер".

Хейли Этвелл в роли Пегги Картер / Кадр из сериала "Агент Картер"

В ее фильмографии достаточно много кассовых картин, включая "Герцогиню" с Кирой Найтли, "Кристофер Робин" с Юэном Макгрэгором, драму "Говардс-Энд", эпизоды в "Черном зеркале" и "Агенты Щ.И.Т".

О личной жизни Этвелл известно практически ничего. Она не была замужем.