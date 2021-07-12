В "Слуге народа" призвали Юрченко сложить мандат

Лидер политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал нардепа Александра Юрченко, под действием наркотиков попавшего недавно в ДТП во Львове, сложить мандат, сообщает Интерфакс-Украина.

"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – заявил Корниенко в комментарии журналистам в пятницу.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Нацполиция и Офис генпрокурора должны как можно быстрее расследовать случившееся, поскольку "чем быстрее общество увидит расстановку всех юридических акцентов в этой ситуации, тем лучше". Кроме того, Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.