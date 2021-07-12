Евросоюз продлил санкции против РФ

Евросоюз принял решение о продлении санкций против целых секторов российской экономики в связи с продолжением военного кризиса в Украине. Они будут действовать до 31 января 2022 года, сообщает Обозреватель.

Об этом написал у себя в Twitter журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвак.

Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные типы мер на незаконную аннексию Россией Крыма и умышленную дестабилизацию социально-политической ситуации в Украине.

Как передает пресс-служба Совета Европы, санкции ограничивают доступ к первичным и вторичным рынков капитала ЕС для определенных российских банков и компаний, а также запрещают формы финансовой помощи и посреднических услуг в отношении российских финансовых учреждений.

Продленные меры также запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России. Санкции дополнительно ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в поиске и добыче нефти.