В ЕС сообщили, потребуется ли третья доза вакцины

В Европейском союзе не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцина против коронавируса, сообщает Европейская правда.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что потребуется третья бустерная доза, но источник в ЕС сообщил, что такой сценарий "очень вероятен".

Тот же источник не исключает возможности третьей дозы против COVID-19 уже в 2021 году, в зависимости от развития различных штаммов коронавируса.

Американская фармацевтическая компания Pfizer скоро обратится к EMA с просьбой о получении третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз большую защиту.

Европейская комиссия уже заключила соглашение с компанией на закупку 1,8 миллиарда доз до 2023 года.