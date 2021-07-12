Катя Осадчая: фото возле моря в Одессе

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. На этот раз она посетила Одессу и показала нежный образ в лавандовом платье, сообщает 24 Канал.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает совмещать отдых с командировками. На днях звезда отправилась в Одессу. Новыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.

Знаменитость устроила небольшую летнюю прогулку возле моря. Для этого она выбрала легкое платье. Катя Осадчая примерила объемное платье лавандового цвета с принтом длины макси, которое едва скрывало беременный животик.

Фото из инстаграма Кати Осадчей