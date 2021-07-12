СБУ заявила о нейтрализации сети пророссийских интернет-агентов

Киберспециалисты СБУ заблокировали деятельность межрегиональной сети интернет-агентов, которые призывали к изменению государственной границы и ведение агрессивной войны против Украины.

Как сообщили﻿ в Службе безопасности, в ходе следственных действий правоохранители обнаружили компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, являются доказательствами противоправной деятельности.

СБУ разоблачила сеть агентов, находящихся в разных городах - Киеве, Днепре, Мариуполе и на Кировоградщине.

Так, в Киеве задержали координатора киберугруповання, которое распространяло призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны.

"Для проведения незаконной деятельности участники группы создали 4 сайты и 5 сообществ в соцсетях" , - добавили в СБУ.

В Мариуполе разоблачили участник сети, распространяла в интернете материалы по изменению границ границы Украины. По данным спецслужбы, инструкции она получала "координаторов" с ОРДЛО.

В Днепре заблокирована деятельность местного агитатора, который "публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержки незаконных вооруженных формирований".

Также разоблачены участника сети в Кировоградской области, который в соцсетях призвал к насильственному изменению конституционного строя и захват власти в Украине.