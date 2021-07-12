Отпуск при рождении ребенка для отца: подробности

Кабмин постановлением от 7 июля в 2021 г. № 693 утвердил Порядок предоставления отпуска при рождении ребенка, сообщает ЛигаБизнес.

Документом определен механизм и условия предоставления единоразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка.

Право на отпуск имеет:

1) муж, жена которого родила ребенка;

2) отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

3) баба или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск предоставляется одноразово длительностью, которая определяется работником в письменном заявлении, но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, не позже, чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Отпуск должен быть использован работником не позже 104-го дня со дня рождения ребенка.

Отпуск не подлежит денежной компенсации ни делению на части.

Муж во время представления заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке.

Отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, во время представления заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации местожительства.

Баба, дед или другой совершеннолетний родственник ребенка, отец которого является одиноким, во время представления заявления о предоставлении отпуска должны предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокого отца, в котором подтверждается неиспользование им такого отпуска и отмечается лицо, которое фактически будет осуществлять уход за ребенком.

Для подтверждения статуса "одинокого отца" такие лица также добавляют свидетельство о смерти матери ребенка или решения суда о лишении ее родительских прав, признание безвестно отсутствующей или объявление умершей.

Баба, дед или другой совершеннолетний родственник ребенка, мать которого является одинокой, во время представления заявления о предоставлении отпуска должны предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, а также заявление одинокой матери, в котором отмечается лицо, которое фактически будет осуществлять уход за ребенком.

Для подтверждения статуса "одинокой матери" такие лица также добавляют копию извлечения из Реестра о государственной регистрации рождения ребенка или справки о рождении с указанием сведений об отце ребенка в соответствии со статьей 135 Семейного кодекса Украины или свидетельстве о смерти отца ребенка или решение суда о лишении его родительских прав, признание безвестно отсутствующим или объявление умершим.

Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка был уволен и трудоустроен на другое предприятие, к заявлению о предоставлении отпуска он должен приложить также справку о ее неиспользовании на предыдущем месте работы.

В случае рождения двух и больше детей от одной беременности длительность отпуска не увеличивается.

Предельный срок выплаты заработной платы работникам за время отпуска не может превышать трех дней со дня его начала.