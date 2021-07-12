"Слуга народа" вызвала на заседание фракции двух министров

На сегодняшнее заседание фракции "Слуга народа" вызвали министра экономики Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко.

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

Члены Кабмина примут участие в обсуждении правительственного законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

"Мы вызвали на фракцию первого вицепремьер-министра Украины, министра экономики Украины Алексея Любченко и министра финансов Сергея Марченко. Все понимают, что эта законодательная инициатива является дискуссионной в обществе, а следовательно и среди депутатов как представителей общества" , - сказал он.

По словам Арахамия, представители Кабмина должны разъяснить депутатам все новации, предусмотренные этим законопроектом.