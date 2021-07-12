Межбанк: диапазон колебаний расширился

В понедельник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ несколько расширили диапазон колебаний, изменяясь от 27,25 до 27,31 гривен на покупке и от 27,275 до 27,35 гривен на продаже.

Своеобразной медианой стал уровень 27,30 гривен: цены то поднимаются выше, когда на рынке появляется больше покупателей, то опускаются ниже этого уровня. В целом рынок отлично регулирует себя, не допуская существенных перекосов в ту или иную сторону.

Точно так же ведет себя сегодня наличный курс доллара в обменниках Киева. С утра и до обеда он меняется в пределах 27,24-27,27 гривен; со стороны может показаться, что он замер на месте. По сути так и есть: жара и период отпусков не способствуют валютной активности.

Евро на FOREX в первой половине дня опустился с достигнутой ранее отметки 1,1879 до 1,1840 доллара накануне предстоящего заседания Еврогруппы, где будут обсуждаться вопросы текущего состояния экономики стран Еврозоны и реагирования на новый всплеск пандемии коронавируса, вызванный штаммом «Дельта». Наличный евро отреагировал на это снижением на 3 копейки – с 32,34-32,35 до 32,31-32,32 гривен.

Цена польского злотого в столице удерживается на уровне 7,10-7,12 гривен.

Российский рубль, накануне выросший до 74,25 рублей за доллар, опять упал почти до 74,80 рублей, несмотря на то, что цены на нефть опять идут вверх. В столице наличный рубль уже неделю стабильно продают по 3,66-3,70 гривны за 10 рублей.