В ЕС подготовят альтернативу инфраструктурным проектам Китая

Совет ЕС дал задание Еврокомиссии подготовить инфраструктурные предложения и проекты для других стран, сообщает Deutsche Welle.

Эта инициатива должна стать альтернативой инициативе Китая "Один пояс, один путь".

Евросоюз намерен разработать новую стратегию по содействию развитию инфраструктуры в других странах, которая должна стать альтернативой китайской инициативы "Один пояс, один путь". Это решение приняли министры иностранных дел стран ЕС на своем заседании в понедельник, 12 июля, в Брюсселе.

Китай использует инфраструктуру для усиления своего влияния

"Мы видим, что Китай использует свои экономические и финансовые возможности во всем мире, чтобы усилить свое политическое влияние. Жаловаться здесь не поможет. Вместо этого мы сами должны предлагать альтернативы", - заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас (Heiko Maas) перед началом заседания совета ЕС.

По словам чиновника, многие страны Европы, Африки и Латинской Америки увидели на собственном опыте, что действия Китая направляются "собственными интересами" Пекина, поэтому они ищут альтернативы.

"Мы должны использовать эту динамику, чтобы предложить многим странам альтернативу. Для этого у нас должны быть конкретные предложения и проекты", - отметил Маас и добавил, что для этого Евросоюз должен тесно сотрудничать с США.

Какими должны быть инфраструктурные проекты ЕС для других стран

В самом решении Совета ЕС Китай не упоминается. Впрочем, на него указывают: "Совет ЕС отмечает, что другие ключевые экономики разработали собственные подходы и инструменты к инфраструктуре и подчеркивают, что все эти инициативы и действия должны соответствовать высоким международным стандартам". Министры подчеркнули, что инфраструктурная стратегия Евросоюза должна основываться на соблюдении прав человека и международного права, а также быть постоянной в экологических, социальных и экономических аспектах.

Конкретные предложения и проекты для третьих стран должна теперь разработать Еврокомиссия. По решению Совета ЕС, их должны представить не позднее весны 2022 года. Брюссельские чиновники должны также подготовить схемы финансирования этих инфраструктурных проектов с привлечением как государственных средств, так и частных инвестиций. В частности Совет ЕС говорит о финансировании по долгосрочному бюджета ЕС на 2021-27 годы, а также от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Также Совет ЕС хочет, чтобы инфраструктурная стратегия Евросоюза просматривалась для общественности. Для этого она должна иметь название и логотип, которые бы были легко узнаваемыми.

Тема китайских инвестиций в инфраструктуру и опасностей, связанных с ними, активно обсуждается в Украине после подписания 30 июня Киевом и Пекином соглашения о сотрудничестве в области строительства инфраструктуры.