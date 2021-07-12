Премьер Грузии не будет уходить в отставку

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили отказался уходить в отставку из-за требований грузинских СМИ. А сами акции он назвал "неудачной попыткой заговора против государства", сообщает Корреспондент.

"Заговор антигосударственных и антицерковных сил не состоялся и никогда не состоится в нашей стране", - заявил Гарибашвили на заседании правительства.

Комментируя смерть телеоператора Александра Лашкарава, он пообещал, что все причастные к его избиению будут наказаны.