Подготовка к продаже земли: инструкция для землевладельцев

С начала июля украинцы получили законную возможность распоряжаться собственными земельными участками сельскохозяйственного назначения, сообщает ЛигаБизнес.

Отмена моратория на обращение земель значит, что землевладельцы, которые годами бедствовали, несмотря на то, что имели гектары плодотворной украинской земли наконец могут распоряжаться собственным имуществом с выгодой для себя и своей семьи.

В Министерстве Юстиции предоставили пошаговую инструкцию для землевладельцев, как подготовиться к продаже пая.

ШАГ 1. Проверить правильность кадастрового номера.

Если вы имеете Государственный акт на землю - там указан кадастровый номер участка.

Проверьте кадастровый номер на Публичной кадастровой карте .

Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику организации по землеустройству. Это особенно актуально, если право приобретено до 2004 года.

ШАГ 2. Определить, есть ли лица с подавляющим правом покупки.

По закону - это арендатор вашего земельного участка. Владелец земли в первую очередь должен предложить купить участок именно арендатору или лицу, которому арендатор передал свое подавляющее право на выкуп.

После продажи договор аренды не утрачивает своей юридической силы.

ШАГ 3. Собрать необходимые документы:

документы, которые подтверждают право собственности на земельный участок;

извлечение из Государственного земельного кадастра;

извлечение из Государственного реестра прав;

извлечение из технической документации о нормативной денежной оценке, в случае продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев);

паспорта и регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика сторон договора;

отчет об экспертной денежной оценке земельного участка;

если договор будет заключаться по доверенности, необходимо предоставить такую доверенность, паспорт и ИПН;

согласие мужа/жены на заключение договора, свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака.

ШАГ 4. Понять, как формируется цена.

Цена купли-продажи земли - это договор между вами и покупателем, но до 2030 года цена земельного участка выделенной в счет пая не может быть меньше его нормативной денежной оценки, она указана в документах на землю (в среднем 27 500 грн/а), а извлечение можно заказать онлайн на сайте Госгеокадастра.

На цену также влияет экспертная оценка, она зависит от места расположения земли, ее характеристик.

Цена не обязательно должна совпадать с экспертной оценкой.

ШАГ 5. Выбрать нотариуса.

Профессионал регулирует разные формальности, проверяет правильность документов и помогает с оформлением документов.

Выбирайте только проверенных специалистов.