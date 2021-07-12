Нафтогаз подал иск к Центрэнерго из-за долгов за газ

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг», дочерняя структура НАК «Нафтогаз Украины», обратилась в суд с иском к ОАО «Центрэнерго» о взыскании 250 млн грн, из которых 245,8 млн грн основного долга за поставленный природный газ на электростанции генерирующей компании, сообщает ExPro.

Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу.

Соответствующее постановление от 8 июля опубликовано в Едином реестре судебных решений.

«05.07.2021 в Хозяйственный суд Киевской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «ГК «Нафтогаз Трейдинг» к ОАО «Центрэнерго» о взыскании 250746526,18 грн, из которых: 245808984,73 грн основной долг, 1338939,79 гривен 3% годовых, 3598601,66 гривен инфляционные потери», - говорится в постановлении.

Как указано в материалах дела, исковые требования «Нафтогаз Трейдинг» обоснованы исполнением не в полном размере оплаты «Центрэнерго» за поставленный природный газ по договору от 26.06.2020. В «Нафтогаз Трейдинг» отметили, что компания передала «Центрэнерго» природный газ, с учетом услуг по транспортировке и платы за суточный небаланс на общую сумму 247,9 млн грн. Задолженность генерации, по данным газоснабжающей компании составила 245,8 млн грн.

Подготовительное заседание назначено на 4 августа.