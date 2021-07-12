Зеленский не намерен обсуждать с Меркель компенсацию за "СП-2"

Президент Украины Владимир Зеленский, которого сегодня в Берлине примет канцлер Германии Ангела Меркель, не собирается обсуждать вопрос компенсации за старт "Северного потока-2", а нацелен во время переговоров добиться остановки этого проекта, сообщает Страна.ua.

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности - возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию" , - заявил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.