Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник торговый диапазон на межбанковском﻿ валютном рынке расширился ровно в 2 раза: с 3 копеек в прошлую пятницу до 6 копеек сегодня. Ценник на покупку в течение дня изменялся с 27,25 до 27,31 гривен.

Летняя стабильность на рынке сохраняется, даже несмотря на попытки спекулянтов раскачать курс. Пока что им удалось лишь слегка расширить торговый диапазон. Снижение деловой активности привело к уменьшению спроса на иностранную валюту, поэтому тех объемов, что выставляли на продажу экспортеры, было вполне достаточно. Каждый раз при росте выше 27,30 гривен активизировались продавцы, к ним подключались спекулянты, котировки откатывали ниже, а в районе 27,26-27,27 гривен уже начинали активничать покупатели – и котировки быстро возвращались к максимальным значениям. В таком легком противостоянии и примерном равенстве сил и прошел понедельник.

Закрыли торги понедельника на 1 копейку на покупке выше и на 3 копейки на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,25/27,35 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись шире, чем в прошлую пятницу: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка по цене 27,325 гривен прошла в 09:59: у кого-то из покупателей, которым надо было срочно купить валюту, не выдержали нервы, и он решил сработать по заявке от продавца. В начале торгов покупателей было чуть больше, чем продавцов, и ценник на покупку в 10:00 поднялся до 27,30 гривен. Затем продавцы начали выходить на рынок, баланс нарушился, и котировки пошли вниз. В 11:05 ценник на покупку опустился до дневного минимума 27,253 гривен, а ценник на продажу – до 27,275 гривен. По таким ценам желающих взять валюту оказалось неожиданно много (к обычным покупателям подключились спекулянты), и котировки опять попозли вверх. В 12:45 ценник на покупку опять вырос, на этот раз до 27,31 гривен, а после обеда, когда спекулянты начали продавать – вновь пошел вниз.

Котировки закрытия – 27,28/27,299 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 5,7 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 110,16 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2841 гривен.

Официальный курс доллара на 13 июля установлен на отметке 27,2904 гривен за доллар, снижение на 3,30 копейки.

Официальный курс евро на 13 июля установлен на отметке 32,3459 гривны за евро, снижение на 5,97 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1856. После роста прошлой неделе сегодня евро устремился вниз и опустился до отметки 1,1835 доллара, откуда опять начал расти.

Российский рубль в первой половине дня понедельника возобновил снижение и опустился до 74,80 рублей за доллар, а во второй половине – вновь пошел вверх и к вечеру скорректировался до 74,32 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 74,40-74,45 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,66-3,70 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ. На этот раз инвесторам будут предложены сразу 6 выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год. На протяжении последнего месяца нерезиденты не проявляли особого интереса к покупкам ОВГЗ, однако ситуация может измениться в любой момент. В случае, если иностранные инвесторы решат приобрести ОВГЗ, им придется продавать валюту для их оплаты, и это может поддержать национальную валюту.

Наличный доллар в течение дня подешевел с 27,26-27,27 до 27,24 гривен; к вечеру встречались даже предложения продажи доллара по 27,23 гривен (единичные случаи). Падение интереса к покупкам валюты на фоне летнего стабильного курса – вполне понятное и привычное явление. Завтра ситуация останется прежней, а доллар может подешеветь еще на пару копеек, если на межбанке не произойдет какого-либо форс-мажора.

Несколько копеек потерял в цене и наличный евро. Утром его продавали по 33,33-33,35 гривен, а к вечеру по всему Киеву встречались предложения по 33,30 гривен. Если завтра наличный доллар продолжит дешеветь, наличный евро также подешевеет на 3-5 копеек. Лишь очень резкий рост на FOREX сможет этому помешать.

Что касается наличного рубля, укрепление гривны приведет к тому, что завтра в Киеве появятся предложения купить рубль по 3,65 и даже 3,64 гривны за 10 рублей. В то же время большинство обменников будут продавать его по 3,66-3,68 гривны за 10 рублей.