Что ожидается на валютном рынке во вторник
В понедельник торговый диапазон на межбанковском валютном рынке расширился ровно в 2 раза: с 3 копеек в прошлую пятницу до 6 копеек сегодня. Ценник на покупку в течение дня изменялся с 27,25 до 27,31 гривен.
Летняя стабильность на рынке сохраняется, даже несмотря на попытки спекулянтов раскачать курс. Пока что им удалось лишь слегка расширить торговый диапазон. Снижение деловой активности привело к уменьшению спроса на иностранную валюту, поэтому тех объемов, что выставляли на продажу экспортеры, было вполне достаточно. Каждый раз при росте выше 27,30 гривен активизировались продавцы, к ним подключались спекулянты, котировки откатывали ниже, а в районе 27,26-27,27 гривен уже начинали активничать покупатели – и котировки быстро возвращались к максимальным значениям. В таком легком противостоянии и примерном равенстве сил и прошел понедельник.
Закрыли торги понедельника на 1 копейку на покупке выше и на 3 копейки на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,25/27,35 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись шире, чем в прошлую пятницу: спрэд на старте составил 10 копеек. Первая сделка по цене 27,325 гривен прошла в 09:59: у кого-то из покупателей, которым надо было срочно купить валюту, не выдержали нервы, и он решил сработать по заявке от продавца. В начале торгов покупателей было чуть больше, чем продавцов, и ценник на покупку в 10:00 поднялся до 27,30 гривен. Затем продавцы начали выходить на рынок, баланс нарушился, и котировки пошли вниз. В 11:05 ценник на покупку опустился до дневного минимума 27,253 гривен, а ценник на продажу – до 27,275 гривен. По таким ценам желающих взять валюту оказалось неожиданно много (к обычным покупателям подключились спекулянты), и котировки опять попозли вверх. В 12:45 ценник на покупку опять вырос, на этот раз до 27,31 гривен, а после обеда, когда спекулянты начали продавать – вновь пошел вниз.
Котировки закрытия – 27,28/27,299 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 5,7 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 110,16 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2841 гривен.
- Официальный курс доллара на 13 июля установлен на отметке 27,2904 гривен за доллар, снижение на 3,30 копейки.
- Официальный курс евро на 13 июля установлен на отметке 32,3459 гривны за евро, снижение на 5,97 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1856. После роста прошлой неделе сегодня евро устремился вниз и опустился до отметки 1,1835 доллара, откуда опять начал расти.
Российский рубль в первой половине дня понедельника возобновил снижение и опустился до 74,80 рублей за доллар, а во второй половине – вновь пошел вверх и к вечеру скорректировался до 74,32 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 74,40-74,45 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,66-3,70 гривен за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке во вторник
Завтра Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ. На этот раз инвесторам будут предложены сразу 6 выпусков ценных бумаг в гривне – сроком на 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет, а также ОВГЗ в долларах США сроком на 1 год. На протяжении последнего месяца нерезиденты не проявляли особого интереса к покупкам ОВГЗ, однако ситуация может измениться в любой момент. В случае, если иностранные инвесторы решат приобрести ОВГЗ, им придется продавать валюту для их оплаты, и это может поддержать национальную валюту.
Наличный доллар в течение дня подешевел с 27,26-27,27 до 27,24 гривен; к вечеру встречались даже предложения продажи доллара по 27,23 гривен (единичные случаи). Падение интереса к покупкам валюты на фоне летнего стабильного курса – вполне понятное и привычное явление. Завтра ситуация останется прежней, а доллар может подешеветь еще на пару копеек, если на межбанке не произойдет какого-либо форс-мажора.
Несколько копеек потерял в цене и наличный евро. Утром его продавали по 33,33-33,35 гривен, а к вечеру по всему Киеву встречались предложения по 33,30 гривен. Если завтра наличный доллар продолжит дешеветь, наличный евро также подешевеет на 3-5 копеек. Лишь очень резкий рост на FOREX сможет этому помешать.
Что касается наличного рубля, укрепление гривны приведет к тому, что завтра в Киеве появятся предложения купить рубль по 3,65 и даже 3,64 гривны за 10 рублей. В то же время большинство обменников будут продавать его по 3,66-3,68 гривны за 10 рублей.