Заключительный этап испытаний израильской вакцины пройдет в Украине

Министерство обороны Израиля, Институт биологических исследований имени Вейцмана подписали с компанией NRx Pharmaceuticals соглашение о сотрудничестве и совместном завершении испытаний израильской вакцины BriLife, сообщает NEWSru.

Компанией NRx Pharmaceuticals также подтвердила, что с израильским правительством был подписан меморандум о договоренности об эксклюзивном праве на разработку, производство и мировой маркетинг вакцины.

Согласно договоренности, последний этап клинических испытаний будет проходить в Грузии, Украине и Израиле.

Министр обороны Израиля Бени Ганц приветствовал подписание соглашения с международной компанией, и выразил надежду, что благодаря этому будет завершена разработка вакцины.