В Дагестане девушки катаясь на качели сорвались в пропасть

В Сулакском каньоне в Дагестане две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных недалеко от обрыва. Они получили незначительные травмы, сообщает Корреспондент.

Соответствующее видео в понедельник, 12 июля, обнародовал Telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавшие не были пристегнуты. При этом, согласно видео, ремней безопасности на качелях нет.

По данным МВД республики, "аттракцион" больше не функционирует, принимается решение о его демонтаже. Сами девушки живы и здоровы, подтвердили правоохранители.