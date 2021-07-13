Литва призывает ЕС расширить санкции против Беларуси из-за "гибридной агрессии"

Группа депутатов сейма (парламента) Литвы выступила с инициативой признать выросшую из Беларуси незаконную миграцию "гибридной агрессией" и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО, сообщает Deutsche Welle.

По информации агентство BNS, проект резолюции такого содержания зарегистрирован в понедельник, 12 июля, в секретариате законодательного собрания в Вильнюсе.

"Я считаю, что мы точно можем констатировать, что минский режим способствует незаконной миграции через Беларусь. Эта гибридная агрессия может расширяться, использоваться и даже стать основой для новых угроз в контексте широкомасштабных военных учений "Запад". Поэтому мы относимся к этому очень серьезно и вместе с правительством предлагаем ответ и меры сдерживания" , - приводятся в пресс-релизе слова главы Комитета по национальной безопасности и обороне сейма Лауринаса Касчюнаса.

В случае продолжения и усиления "гибридной агрессии" инициаторы предлагают начать консультации на предмет территориальной целостности Литвы, политической независимости и безопасности с членами НАТО и, в первую очередь, с США.

Литовский парламент намерен также обратиться к государствам ЕС, Еврокомиссии и прочим ведомствам с призывом предоставить Литве необходимую помощь в противостоянии "гибридной агрессии". Литва выступает за введение со стороны ЕС новых санкций после недавно согласованных секторных санкций, утвержденных в связи с принуждением Минском к посадке самолета Ryanair и арестом оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Между тем министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз не прекращать давление на режим Лукашенко и ввести дополнительные санкции против Минска. Если не заблокировать маршрут через Беларусь, "другие страны, такие как Германия, окажутся перед потоками беженцев, незаконно въезжающих в Европу", подчеркнул Ландсбергис в интервью DW.

Что касается уже существующих санкций против Беларуси, то они, по словам главы литовского МИДа, не нравятся режиму Лукашенко и это означает, что нажим на Минск оказывает должное влияние.