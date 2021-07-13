На Кубе протестующие требуют отставки президента

Тысячи кубинцев вышли на улицы в знак протеста против нехватки еды и лекарств, поскольку страна переживает серьезный экономический кризис, усугубляемый пандемией Covid-19 и санкциями США, сообщают иностранные СМИ.

Демонстранты жаловались на отсутствие свободы и ухудшение экономической ситуации. Многие протестующие призвали президента Мигеля Диас-Канеля уйти в отставку. Президент призвал своих сторонников физически противостоять протестующим.

Множество протестующих были арестованы полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона демонстраций.

Президент США Джо Байден призвал правительство Кубы "прислушиваться к своему народу и служить его нуждам". Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также написал в Твиттере в воскресенье вечером:

"США поддерживают свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов...".