На Кубе протестующие требуют отставки президента
Тысячи кубинцев вышли на улицы в знак протеста против нехватки еды и лекарств, поскольку страна переживает серьезный экономический кризис, усугубляемый пандемией Covid-19 и санкциями США, сообщают иностранные СМИ.
Демонстранты жаловались на отсутствие свободы и ухудшение экономической ситуации. Многие протестующие призвали президента Мигеля Диас-Канеля уйти в отставку. Президент призвал своих сторонников физически противостоять протестующим.
Множество протестующих были арестованы полицией, которая применила слезоточивый газ для разгона демонстраций.
Президент США Джо Байден призвал правительство Кубы
"прислушиваться к своему народу и служить его нуждам". Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также написал в Твиттере в воскресенье вечером:
"США поддерживают свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или нападения на мирных демонстрантов...".