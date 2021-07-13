Укргидрометцентр предупреждает о грозах и шквалах в большинстве регионов
На большей части территории Украины синоптики предупреждают о грозах, градах и шквальном ветре.
Так, в южных, центральных и западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый).
"13-14 июля в западных, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской, 15 июля и в восточных и Киевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении Укргидрометцентра.