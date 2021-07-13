Лукашенко встретится с Путиным в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 13 июля в Санкт-Петербурге, сообщает Вести.

"Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику" , – говорится в сообщении канала "Пул Первого".

Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов.

Отмечается, что самолет Лукашенко сейчас готовится к вылету с аэродрома в Витебской области. Сведений о длительности его визита и подписании каких-либо документов на грядущей встрече пока не поступало.