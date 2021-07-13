УЗ заменит эскалаторы на Центральном вокзале в Киеве за 13 млн

Укрзализныця подписала договор на поставку и установку нового главного эскалатора страны на Центральном вокзале в Киеве. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщает Укрзализныця.

В вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве вместо старых эскалаторов будет установлено два новых Heavy Duty.

Победителем торгов в системе Prozorro на их поставку и установку стало ООО «Мицуи Украина». Компания за свои услуги получит почти 13 млн грн, что на 16% меньше, чем планировалось потратить.

Всего в тендере на закупку эскалаторов приняли участие 4 компании. Предложения двух компании были отклонены из-за несоответствия условиям тендерной документации.

«История с заменой главного эскалатора страны тянется с 2016 года. К сожалению, ни одному руководителю компании пока не удалось выполнить эту простую, на первый взгляд, задачу. Все ранее объявленные тендеры на их замену блокировались в Антимонопольном комитете или в судах.

Также не был достигнут консенсус с производителем в 2019 году, когда эскалатор планировалось приобрести в лизинг. Наконец нам удалось подписать соглашение на замену эскалаторов, поэтому не позднее чем за 9 месяцев центральные железнодорожные ворота страны получат новые эскалаторы», - рассказал Иван Юрик.

Высота новых подъемников составит 6,5 м, они будут установлены на месте действующих. Работать эскалаторы будут не менее 20 часов в сутки и обслуживать 7300 посетителей вокзала в час.

Кроме обычных опций, у новых эскалаторов будет LED-подсветка, сенсор для остановки лестничного полотна при отсутствии пассажиров и устройство для обеззараживания перил. Также производитель обеспечит техническую поддержку и сервисное обслуживание эскалаторов течение 60 месяцев.

Отмечается, что подъемники полностью остановят лишь на один месяц.

Напомним, что нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала станции Киев-Пассажирский и требуют замены.