Opel презентовал шестое поколение модели Astra
Немецкая компания Opel представила официально шестое поколение популярного хэтчбека Astra. Новинка получить широкую гамму силовых агрегатов, включая полностью гибридную версию, сообщает Обозреватель.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Шестая генерация Opel Astra получила привлекательны дизайн в новой стилистике бренда Opel Vizor (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Пятидверный хетчбек достигает в длину 4374 мм (+4 мм), а его ширина уменьшена до 1860 мм (-11 мм). При этом колесная база выросла до 2675 мм (+13 мм). Объем багажного отделения составляет 422 л (+52 л).
От флагманской модели Insignia новинка унаследовала инновационную систему адаптивного освещения Intelli-Lux LED Pixel Light со 168 светодиодами – по 84 в каждой фаре.
Уже в базовой комплектации автомобиль получил цифровой кокпит Pure Panel с двумя 10-дюймовыми экранами, объединенными под общим стеклом. Кроме того, новинка получила удобные сидения, одобренные немецкой ассоциацией вертебрологов AGR. В дорогих версиях для отделки используется Nappa или алькантара, а передние кресла снабжены вентиляцией, подогревом и функцией массажа. К услугам водителя – проекционный экран, камера кругового обзора Intelli-Vision и система полуавтоматического управления Intelli-Drive 2.0.
Спереди на автомобиле установлены классические стойки McPherson, а сзади – торсионная подвеска. Увеличение жесткости кузова на 14% по сравнению с предшественником позволило сделать управляемость еще более точным.
Но самые революционные преобразования произошли в моторном отсеке. В рамках программы электрификации новая Astra будет предлагаться в гибридном исполнении, а также с экономичными бензиновыми и дизельными моторами. Классические ДВС имеют мощность от 110 до 130 л.с., а гибридная версия имеет в своем арсенале 225 "лошадок". В стандартной комплектации предлагается 6-ступенчатая МКП, а для гибрида и топовых версий будет доступен 8-ступенчатый "автомат".
Opel начнет принимать заказы на новое поколение Astra осенью, а первые экземпляры отправятся к покупателям в начале будущего года.