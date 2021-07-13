В Лондоне из-за сильного ливня затоплены улицы и метро
Столицу Британии затопило из-за проливных дождей с грозами, которые обрушились на регион 12 июля. В воде оказались подвалы домов, автомобили, подтопило и метро, сообщает Обозреватель.
До этого метеорологическое бюро выпустило желтое предупреждение о шторме. Жители поделились кадрами его последствий в соцсетях.
Отмечается, что сильные подтопления произошли в нескольких лондонских районах. Улицы оказались по колено в воде, автомобили с трудом перемещались по ним.
Люди в сети делились видео, как потоки воды омывают лестничные клетки в многоквартирных домах и автостоянки.
Потоп затронул станцию метро на Слоун-сквер, поезда в других частях города были отменены, а дороги перекрыты.
Лондонская пожарная служба заявила, что приняла более 150 звонков по поводу наводнения.
А столичная полиция сообщила, что правоохранители эвакуировали жителей нескольких районов из затопленных домов.
Синоптики выпустили желтое предупреждение о надвигающемся ливне вечером 11 июля, добавив, что дожди будут идти до полуночи понедельника, охватывая районы к югу от Питерборо.
Синоптик Метеорологического бюро Сара Кент уточнила, что за сутки в юго-западной части Англии выпало около 60 мм дождя.