Забота о суставах: 8 ошибок, которые необходимо исключить

Повреждения и воспаления суставов могут существенно повлиять на подвижность и качество жизни с возрастом. Чтобы в будущем не мучиться с больными ногами, руками, спиной и другими частями тела, нужно исключить то, что раздражает суставы, сообщает Профиль.

К этому относятся определенные привычки в питании, неправильное выполнение физических упражнений, недостаток элементов и другое.

8 ошибок, которые оказывают негативное влияние на суставы:

слишком много кофеина. Этот продукт ограничивает рост хрящей и костей, что может увеличить риск развития остеоартрита. При этом около 2 чашек кофе в день или меньше, наоборот, поддерживает здоровье суставов;

частое ношение высоких каблуков. Это увеличивает нагрузку на коленный сустав, что иногда приводит к его дегенеративным изменениям, отмечает доктор медицинских наук Алексис Морган Кослик;

недостаток воды. Вода нужна для создания синовиальной жидкости в суставе, которая помогает их смазывать и увеличивает рост новых клеток в хрящах. Если меньше пить, возможно воспаление суставов;

пропуск разминки. Когда человек делает разминку перед тренировкой, он эффективно подготавливает свои мышцы и суставы к тому, что будет далее. Это также помогает нервной системе регулировать, какой диапазон движения безопасен для каждого отдельного сустава, отмечает Американский совет по физическим упражнениям

мало фруктов/овощей и много обработанных продуктов в рационе. Овощи и фрукты богаты противовоспалительными веществами, которые оказывает благоприятное воздействие на весь организм. Вишня, например, уменьшает симптомы подагры и артрита, темно-зеленые листовые овощи снижают воспаление. А обработанное мясо, сладкие напитки, рафинированные углеводы и жирная пища негативно сказываются на суставах;

недостаток кальция и витамина C. Достаточное количество кальция важно для уменьшения риска остеопороза, отмечает Arthritis Foundation. Это вещество содержится в молочных продуктах, листовой зелени и орехах. Витамин С, в свою очередь, необходим для выработки коллагена, который помогает наращивать хрящи в суставах, а также уменьшать воспаление. Витамин содержится в ягодах, цитрусовых, а также в красном перце;

избыток высокоэффективных упражнений. Согласно исследованию, высокоинтенсивные нагрузки, такие как, например, у бегунов, повышают риск развития остеоартрита бедра и колена. То же самое относится и к тем, кто мало занимается силовыми тренировками. Доктор Кослик рекомендует чередовать упражнения по интенсивности и добавить в список активности с небольшой нагрузкой: езда на велосипеде, танцы, плавание и т.д;

долгое сидение или стояние. Неправильная осанка в положении сидя может увеличить нагрузку на шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника. Более сидячий образ жизни связан также с повышенным риском бедренного или коленного остеоартрита. Долгое стояние приводит к скованности суставов позвоночника, бедер, коленей и стоп, что снижает подвижность и со временем вызывает повреждения сухожилий и связок.

Артриты – это целый ряд заболеваний суставов. Приобрести их можно не только в пожилом возрасте, но и в молодости. Поэтому важно не упустить момент, когда болезнь начинается.