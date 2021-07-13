У беременной от "Холостяка" Даши Квитковой отошли воды

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова отправилась в роддом и вскоре должна родить. У девушки отошли воды, сообщает Обозреватель.

По словам возлюбленной шоумена, у них очень пунктуальный мальчик. Соответствующий пост Квиткова опубликовала на странице в Instagram.

"У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом. Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни" , – написала жена Добрынина.

Как выглядит Даша Квиткова. Источник: instagram.com/kvittkova