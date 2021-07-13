В Раде предлагают проверить на наркотики всех нардепов

Сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала протестировать всех народных депутатов "на наркотики", сообщает Деловая столица.

"Представьте себе, только за последнюю неделю двух "слуг народа" поймали на нарушении правил дорожного движения пьяными и в наркотическом дурмане. Какое ехало, такое встретило. Зеленский начал свою бурную деятельность с того, что анализы какой-то карманной структурке сдавал, что Украина до сих пор не видит этих результатов. Так и команду себе набрал соответствующую" , — отметила Геращенко, призвав "тестировать на наркотики всех народных депутатов".

"Мы сейчас обращаемся в зал с тем, что мы слышим сегодня от всех избирателей: каждый депутат Верховной Рады Украины должен сдать наркотест. Чтобы понимать, кого собрали в этом зале" , — добавила она.

Напомним, 8 июля во Львове бывший "слуга народа" Александр Юрченко на автомобиле Ford Mustang, которого нет в его декларации, врезался в автомобиль Volkswagen Jetta. После этого внефракционный нардеп вышел из машины и набросился на водителя другой машины, который снимал видео на телефон.

Пострадавший водитель заявил о признаках наркотического опьянения у Юрченко. В свою очередь Юрченко написал заявление о нападении со стороны водителя, в машину которого он врезался.

В этот же день появился документ, согласно которому Юрченко в момент ДТП находился под действием наркотиков. Сам нардеп отрицает употребление наркотических веществ.