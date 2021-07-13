Межбанк: нерезиденты активно скупают доллары

В первой половине торговой сессии вторника все сделки на межбанковском валютном рынке﻿ происходят в узком диапазоне 27,29-27,33 гривен. Объем предложения валюты сегодня выше, чем в предыдущие дни.

После того, как ценник на покупку поднялся в район 27,32-27,33, активизировали свои продажи крупные корпорации: их текущая цена вполне устраивает. Среди покупателей сегодня выделяется Citibank, традиционно работающий в интересах иностранных инвесторов. Уровень 27,33 гривен на покупке пока держится.

Вслед за безналичным вернулся к максимумам последних дней и курс наличного доллара. Утром киевские обменные пункты продавали наличного «американца» по 27,24-27,25 гривен, а к обеду – по 27,26-27,27 гривен. Колебания в пределах 5 копеек – от 27,23 до 27,28 гривен за наличный доллар – наблюдаются уже вторую неделю.

Евро на FOREX после вчерашней неудачной попытки вырасти опять снижается. К обеду он опустился до отметки 1,1833 доллара, но наличный евро не отреагировал на это. Вслед за наличным долларом он тоже прибавил в цене пару копеек: утром его продавали по 32,30-32,32 гривны, а к обеду – по 32,33-32,35 гривен. Как и наличный доллар, евро в последние дни сформировал некий диапазон, внутри которого ценники двигаются вверх-вниз.

Цена польского злотого в столице не меняется: как и в предыдущие дни, сегодня его предлагают по 7,10-7,12 гривен.

Российский рубль воспользовался очередной волной роста мировых цен на нефть (цена барреля марки Brent сегодня достигла 75,80 долларов) и укрепился до 73,90 рублей за доллар, но затем снова откатился к отметке 74,15. Наличный рубль в столице сегодня продают по 3,65-3,68 гривны за 10 рублей.