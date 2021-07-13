Украина импортировала из России угля почти на $600 млн

Украина в январе-июне 2021 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 17,6% (на 1 млн 514,684 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 10 млн 145,281 тыс. тонн, сообщает Oilpoint.

Всего импортировали угля на $984,046 млн, что на 4,1% больше, чем в январе-июне 2020 года ($945,346 млн).

Из РФ поступил уголь на $587,543 млн (доля в импорте 59,71%), США – на $221,273 млн (22,49%), Казахстана – на $114,96 млн (11,68%), других стран – на $60,27 млн (6,12%).

Экспорт Украиной угля за шесть месяцев 2021 года составил 0,204 тыс. тонн на $0,025 млн, в т.ч. в Венгрию – на $0,011 млн, Беларусь – на $0,007 млн, Болгарию – на $0,007 млн. В аналогичный период прошлого года экспорт не осуществлялся.