Редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн

Уникальный алмаз голубого цвета продан южноафриканской горнодобывающей компанией Petra Diamonds более чем за $40 млн. Данный драгоценный камень стал одним из самых дорогих в мире, сообщает Bloomberg.

Алмаз весом 39,3 карата добыли в апреле этого года на подземной шахте "Куллинан" в ЮАР в 40 километрах от Претории.

Petra Diamonds продала эксклюзивный камень типа IIb совместному предприятию компаний De Beers и Diacore.

Камень стоил чуть более $1 млн за карат и является самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо проданным Petra.